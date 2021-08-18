Психолог Телешевский: таланты и профессионализм Шугалея дают ему отличные шансы на выборах в ЗакС

Санкт-Петербург, 18 августа. Максим Шугалей обладает отличными шансами победить на выборах в ЗакС Петербурга. Об этом заявил политический психолог Наум Телешевский.

Некоторое время назад президент Фонда защиты национальных ценностей принял решение баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Единогласным решением комиссии он был успешно зарегистрирован.

Телешевский в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что Шугалей обладает не только значительными профессиональными навыками, но и богатым жизненным опытом. В 2019 году глава ФЗНЦ отправился в Ливию для проведения социологического исследования, но был захвачен местными боевиками и провел в плену почти два года. После освобождения он вернулся в Россию национальным героем. По мнению психолога, мужество, с которым ученый выдержал все испытания, поможет ему выйти победителем из предвыборной гонки.

«Шансы Максима можно рассматривать как очень оптимистичные. Во-первых, Максим – самодостаточный состоявшийся человек. Он профессионал. Во-вторых, про него сняли два фильма. Сегодня имидж и бэкграунд Макса укладывается в реалии, он созвучен с настроением людей», — рассказал эксперт.

Также Телешевский назвал социолога весьма талантливым человеком, что крайне важно в политике. По мнению специалиста, профессионализм и яркая личность Шугалея станут залогом его победы на предстоящих выборах.

Ранее шансы главы ФЗНЦ на выборах в ЗакС Петербурга оценил главред ИА «Русская народная линия» Анатолий Степанов. Он назвал ученого кандидатом с уникальным опытом, который, заняв депутатское кресло, будет заботиться об интересах общества, а не о своих личных.