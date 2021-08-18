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Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 19 августа

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:29
Общество
Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 19 августа
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 18 августа. Погодные условия в Петербурге могут ухудшиться 19 августа. Об этом предупредили в МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков, в четверг в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, его порывы могут усиливаться до 7-12 метров в секунду. Местами скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

Жителей Москвы ранее предупредили о грозовых дождях, прогнозирующихся в среду, 18 августа. При этом температура воздуха составит около +27...+29 градусов.

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