Мигрант женился на петербурженке и изнасиловал ее пятилетнюю дочь

Санкт-Петербург, 18 августа. Жительница Северной столицы обратилась в полицию с заявлением, что в 2013 году супруг-мигрант изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

По словам женщины, все произошло в ее квартире на набережной реки Фонтанки, девочке тогда было всего пять лет. По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для допроса, после чего отпустили. Известно, что мужчина нигде не работает и прибыл в Россию из Таджикистана в 2017 году с частным визитом. Его вид на жительство действителен до осени 2023 года.

В Подмосковье несовершеннолетний юноша изнасиловал пьяную 13-летнюю знакомую. Потерпевшая рассказала обо всем отцу, который сразу же обратился в полицию.