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Один человек пострадал при стрельбе в центре Петербурга

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:52
Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе в центре Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 18 августа. Правоохранители задержали уроженца Ингушетии, устроившего стрельбу на Сенной площади. В результате инцидента пострадал один человек.

По данным источника ФАН, ночью между двумя молодыми людьми произошел конфликт у станции метро «Сенная площадь». В какой-то момент один из участников дважды выстрелил в оппонента. С места преступления изъяли патроны, гильзы и пистолет.

Нападавшим оказался Джовхар Ч., 1994 года рождения, который ранее не был судим и имеет разрешение на оружие. Пострадавший — Магомед К., 1996 года рождения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

У юноши диагностировали острый перелом дистальной фаланги третьего пальца левой кисти и огнестрельное ранение в области двенадцатого грудного позвонка. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Похожий инцидент произошел в центре Москвы. Пьяный посетитель ночного клуба несколько раз выстрелил в группу людей и отказался прокомментировать свои действия, сообщало РИАМО.

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