Белорусского рецидивиста из 1990-х задержали на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге белорусского рецидивиста, находящегося в межгосударственном розыске. Преступника искали с прошлого века.

В задержании опасного преступника из девяностых участвовали сразу несколько правоохранительных ведомств. Стражи порядка обвиняют 44-летнего Виктора Радевича в разбое, убийстве, бандитизме, а также сопротивлении сотруднику ОВД Белоруссии, сообщает источник в полиции.

Мужчину обнаружили в одной из квартир на улице Демьяна Бедного. По информации правоохранителей, в 1998-м году Радевич нападал на граждан Витебской области в составе преступной группировки. Всего злоумышленник совершил 10 нападений, четыре из которых закончились умышленным убийством. Обвиняемый заключен под стражу, ведутся следственные действия.

Ранее в Приморье задержали банду малолетних грабителей. Четверо подростков нападали на прохожих и забирали у них ценные вещи и деньги, сообщала Deita.