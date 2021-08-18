Синоптик Леус предупредил петербуржцев о похолодании и дожде 18 августа

Санкт-Петербург, 18 августа. Тыловая часть циклона окажет влияние на погоду в Петербурге в среду, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Небо Северной столицы в этот день затянут облака, немного похолодает, пройдут кратковременные дожди. Столбики уличных термометров покажут до +23 градусов, а в Ленинградской области — до +24 градусов.

Южный ветер подует с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

Летняя погода покинет Москву и Петербург через несколько дней, то есть еще до наступления календарной осени. Об этом ранее предупредил метеоролог Gismeteo Леонид Старков.