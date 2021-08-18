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Соловейчик призвал решить вопрос с транспортной инфраструктурой в Петербурге
Общество
Соловейчик призвал решить вопрос с транспортной инфраструктурой в Петербурге
pixabay.com  /  Georg Adler

Санкт-Петербург, 18 августа. Правительство Санкт-Петербурга активно решает вопрос с улучшением транспортной инфраструктуры города. Инициативу местных властей оценил политолог Владимир Соловейчик.

Внимание эксперта привлекли переговоры губернатора Северный столицы Александра Беглова с представителями государственной компании «Автодор». Градоначальник поднял вопрос строительства дублера петербургской кольцевой, передают «Невские новости».

«Соответственно, в этой ситуации возникает вопрос о транспортной доступности. Проблема должна быть решена, и для этого должно быть комплексное взаимодействие как федеральных органов власти и правительства Санкт-Петербурга, так и правительства Ленинградской области», — прокомментировал ситуацию Соловейчик.

Политолог считает, что местным властям необходимо решить проблему не только со строительством дополнительного кольца. По его словам, правительству также стоит задуматься об обеспечении въезда и выезда на КАД.

Губернатор Санкт-Петербурга на систематической основе занимается благоустройством города. Недавно он одобрил и проконтролировал строительство двух нерегулируемых пешеходных переходов на улице Обручевых и на пересечении с улицей Рериха.

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