Санкт-Петербург, 18 августа. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей имеет высокие шансы стать депутатом ЗакСа Петербурга на сентябрьских выборах, считает директор Фонда развития общественных связей Станислав Низов.

По его мнению, Шугалей — интересная и яркая личность, которая обладает определенной известностью. Социолог вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном находились в ливийском плену. Они провели в заключении полтора года. Эта печальная история стала основной для двух фильмов и нашла отклик в сердцах многих россиян.

Низов считает, что Максим Шугалей — достойный кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга. По его мнению, у ученого есть все шансы, чтобы пробиться в законодательный орган власти.

«Это несомненно достойная кандидатура, он достаточно грамотный, и в политике у него все хорошо. Многие будут рады, если его изберут. Это было бы хорошо, некоторые даже называют его совестью Петербурга. Совесть, не совесть, но это очень достойный человек», — сказал Низов в комментарии «ПолитЭксперту».

Многие эксперты, комментируя регистрацию Максима Шугалея на выборы, заявили о нем как о достойном кандидате. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ФАН пояснил, что социолог обладает силой духа и волевыми качествами, которые помогут ему отстаивать интересы петербуржцев.