Два автомобиля вспыхнули в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 августа. Сообщение о пожаре в Приморском районе Северной столицы поступило 18 августа в 03:08 по московскому времени. Об инциденте доложили в региональном отделении ГУ МЧС,

Возгорание произошло по адресу проспект Королева дом 73. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что загорелись две иномарки KIA и Geely. В тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава.

Вечером 17 августа в Петербурге произошел еще один пожар. По информации МЧС, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.