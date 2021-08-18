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Два автомобиля вспыхнули в Приморском районе Петербурга

  /   Обновлено: 18 августа 2021 07:01
Происшествия
Два автомобиля вспыхнули в Приморском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 18 августа. Сообщение о пожаре в Приморском районе Северной столицы поступило 18 августа в 03:08 по московскому времени. Об инциденте доложили в региональном отделении ГУ МЧС,

Возгорание произошло по адресу проспект Королева дом 73. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что загорелись две иномарки KIA и Geely. В тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава.

Вечером 17 августа в Петербурге произошел еще один пожар. По информации МЧС, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров.

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