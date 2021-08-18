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Солонников: проекты Беглова сделают воздушную гавань Петербурга доступнее

  /   Обновлено: 18 августа 2021 06:09
Общество
Солонников: проекты Беглова сделают воздушную гавань Петербурга доступнее
Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Санкт-Петербург, 18 августа. Власти Петербурга планируют развивать воздушную гавань города и сделать ее доступнее. Инициативу губернатора Александра Беглова оценил политолог Дмитрий Солонников.

Беглов встретился с руководством банка ВТБ и обсудил развитие второго терминала Пулково. Несмотря на хорошо налаженную инфраструктуру Петербурга, власти Северной столицы хотят сделать город центром Северо-Запада. А для этого потребуется совершенствование транспортной доступности с помощью инвестиций, передают «Невские новости».

«Александр Беглов, конечно же, имеет огромные возможности договариваться не только с игроками внутри города, но и на федеральном уровне. Процесс видится системный, в этом сильная сторона Александра Беглова», — подчеркнул политолог Солонников.

Крупные проекты Беглова, по мнению политолога, сделают воздушную гавань Петербурга доступнее. Дополнительная развязка на трассе М11 будет соединять аэропорт с новой магистралью. Она позволит разгрузить трафик на Пулковском шоссе и обеспечить быстрый подъезд к аэровокзалу, заключил он.

Ситуация на дорогах Северной столицы меняется в лучшую сторону, заметил председатель Союза Автошкол Петербурга и Ленобласти Александр Сальников. Губернатор Александр Беглов инспектирует площадки, где идет обустройство регулируемых пешеходных переходов. Один из них начнет работать на проспекте Маршала Блюхера.

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пулково беглов транспортная доступность
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