Владелец KIA припарковал автомобиль прямо на камнях в Финском заливе

Санкт-Петербург, 18 августа. Брошенный автомобиль KIA со сработавшими подушками безопасности нашли прямиком в водах Финского залива. Примечательно, что место сплошь усыпано камнями.

Находку обнаружили на пересечении Балтийского бульвара и улицы Маршала Захарова. Перед автомобиля был наполовину в воде, она едва доходила до капота. Охранник находящегося неподалеку жилого комплекса «Балтийская жемчужина» заявил, что водитель не был пьян, а скорее находился под воздействием легких наркотиков.

Пользователи Сети бьются в догадках, как автомобиль мог преодолеть каменную преграду и оказаться в воде. Автор поста подписал его фразой: «Когда так много вопросов, и так мало ответов».

Инцидент, который тоже вызвал много обсуждений в Сети, недавно произошел в Северной столице. Безработный житель города решил развлечься на детской площадке и открыл огонь по птицам.