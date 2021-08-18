Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 03:12
03:10
Общество
Коллективный иммунитет превратит COVID-19 в сезонное заболевание
02:49
Происшествия
Авария с участием трех автомобилей произошла в Москве на Павелецкой площади
02:40
Общество
Штормовой ветер с ливнем накроет Петербург в ночь на 18 августа
02:28
Общество
Председатель СПЧ допустил введение четырехдневной рабочей недели
02:24
Спорт
Российский спортсмен сдвинул с места 65-тонный поезд и поставил новый рекорд
02:20
Политика
Польша признала превосходство российских танков и свою беззащитность перед РФ
02:05
Происшествия
Владелец KIA припарковал автомобиль прямо на камнях в Финском заливе
02:00
Происшествия
Борт МЧС вылетел на помощь сорвавшимся с Ключевского вулкана туристам
02:00
Общество
Астролог составила топ-4 женщин по знаку зодиака, готовых терпеть нахлебников
02:00
Политика
Республиканцы требуют объявить импичмент Байдену за Афганистан
Все новости

Владелец KIA припарковал автомобиль прямо на камнях в Финском заливе
Происшествия
Владелец KIA припарковал автомобиль прямо на камнях в Финском заливе
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 18 августа. Брошенный автомобиль KIA со сработавшими подушками безопасности нашли прямиком в водах Финского залива. Примечательно, что место сплошь усыпано камнями.

Находку обнаружили на пересечении Балтийского бульвара и улицы Маршала Захарова. Перед автомобиля был наполовину в воде, она едва доходила до капота. Охранник находящегося неподалеку жилого комплекса «Балтийская жемчужина» заявил, что водитель не был пьян, а скорее находился под воздействием легких наркотиков.

Пользователи Сети бьются в догадках, как автомобиль мог преодолеть каменную преграду и оказаться в воде. Автор поста подписал его фразой: «Когда так много вопросов, и так мало ответов».

Инцидент, который тоже вызвал много обсуждений в Сети, недавно произошел в Северной столице. Безработный житель города решил развлечься на детской площадке и открыл огонь по птицам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Владелец KIA припарковал автомобиль прямо на камнях в Финском заливе
петербург финский залив автомобиль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru