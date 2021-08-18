Центр Петербурга перекроют из-за съемок индийского боевика «Тигр-3»

Санкт-Петербург, 18 августа. Съемки фильма «Тигр-3» повлияют на движение транспорта в центре Петербурга. Водителей предупредили об изменениях в городском комитете по транспорту.

Картину снимают сразу в нескольких странах мира. Главную роль в боевике исполнит популярный индийский актер Салман Кхан. Премьера киноленты намечена на следующий год. Первая часть картины «Жил-был тигр» появилась на экранах в 2012 году.

Перекрывать движение в Петербурге начнут 21 августа. Проезд по Садовой улице от Набережной реки Фонтанки до Лермонтовского пр. и по площади Тургенева будет закрыт с 07:00 до 14:00. В воскресенье, 22 августа, съемки продолжатся на канале Грибоедова. Ограничения на Миллионной улице, Вознесенском пр. и в Львином пер. будут действовать 23 августа.

Стриминговый сервис Netflix тоже готовится к съемкам фильма, посвященного продолжению приключений Энолы Холмс. К роли главной героини вернется звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Анонс появился в Instagram студии.