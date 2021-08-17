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Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 августа. Стрелявший по птицам мужчина оказался безработным. В результате его действий никто не пострадал.

Следователи хотят возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который обстрелял птиц на детской площадке.

Местные жители сообщили в полицию, что из окна дома по 6-й Советской улице мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали 58-летнего безработного.

По имеющимся данным, мужчина из окна своей квартиры, которое выходило на детскую игровую площадку, несколько раз выстрелил по птицам. В результате его действий никто не пострадал. У задержанного изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а также коробку, в которой находилось 48 шариков.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе.

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