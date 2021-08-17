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Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 17 августа. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огонь раскинулся на площади в 15 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной бригады пожар удалось локализовать в 19:40 (по московскому времени). Информация о пострадавших в результате происшествия на данный момент уточняется. Ликвидацией возгорания занимались 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ранее пожарным Северной столицы удалось ликвидировать огонь в промышленном строении в Приморском районе. Спасатели справились с поставленной задачей за час.

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