Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 августа. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огонь раскинулся на площади в 15 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной бригады пожар удалось локализовать в 19:40 (по московскому времени). Информация о пострадавших в результате происшествия на данный момент уточняется. Ликвидацией возгорания занимались 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ранее пожарным Северной столицы удалось ликвидировать огонь в промышленном строении в Приморском районе. Спасатели справились с поставленной задачей за час.