Авария с троллейбусом и двумя легковушками произошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. В результате тройной аварии водители автомобилей получили травмы.

Иномарки столкнулись на Комендантском проспекте. В результате случившегося один из автомобилей врезался в троллейбус.

По имеющимся данным, в ДТП пострадали водители легковых машин. В пресс-службе «Горэлектротранс» рассказали, что пассажиры троллейбуса не получили травм.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Еще одна авария с пятью машинами произошла на западе Москвы, сообщило URA.RU.