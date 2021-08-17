Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 21:17
21:11
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
21:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности
21:04
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
21:03
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
21:01
Судан
Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана
21:00
Ливия
Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны
21:00
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
21:00
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
20:56
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
20:53
Общество
Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников
Все новости

Авария с троллейбусом и двумя легковушками произошла в Петербурге

  /   Обновлено: 17 августа 2021 20:53
Происшествия
Авария с троллейбусом и двумя легковушками произошла в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 августа. В результате тройной аварии водители автомобилей получили травмы.

Иномарки столкнулись на Комендантском проспекте. В результате случившегося один из автомобилей врезался в троллейбус.

По имеющимся данным, в ДТП пострадали водители легковых машин. В пресс-службе «Горэлектротранс» рассказали, что пассажиры троллейбуса не получили травм.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Еще одна авария с пятью машинами произошла на западе Москвы, сообщило URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авария с троллейбусом и двумя легковушками произошла в Петербурге
дтп петербург авария
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru