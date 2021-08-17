«Шугалей может многое изменить»: Аркатов оценил перспективы кандидата «Родины»

Санкт-Петербург, 17 августа. Эксперт в политологии Иван Аркатов охарактеризовал кандидатуру главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в ЗакС Петербурга.

Ученый-социолог Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина». Аркатов уверен, что он сможет изменить политический ландшафт Северной столицы. Об этом специалист заявил в беседе с iReactor.

«Шугалей может стать депутатом и изменить вокруг себя энное количество депутатов. Постепенно это возможно», — сказал он.

Аркатов уверяет, что именно такие лидеры, как Шугалей, могут на личном примере показать, как нужно быть честным депутатом. Люди будут чувствовать себя ближе к представительной власти.

«Пусть не год и не два, но Шугалей может многое изменить. Главное, чтобы он занимался этим и продвигал свой честный формат жизни в массы», — заключает специалист.

Глава ФЗНЦ прошел плен боевиков в Ливии, но сохранил силу духа и верность России. После освобождения его ждала популярность, о пленении Шугалея было снято два фильма. Многие политологи соглашаются в положительной оценке его перспектив в ЗакСе: Владимир Карасев считает, что у Шугалея высокие шансы.