Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 21:17
21:11
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
21:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности
21:04
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
21:03
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
21:01
Судан
Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана
21:00
Ливия
Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны
21:00
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
21:00
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
20:56
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
20:53
Общество
Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников
Все новости

«Шугалей может многое изменить»: Аркатов оценил перспективы кандидата «Родины»

  /   Обновлено: 17 августа 2021 20:47
Общество
«Шугалей может многое изменить»: Аркатов оценил перспективы кандидата «Родины»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 17 августа. Эксперт в политологии Иван Аркатов охарактеризовал кандидатуру главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в ЗакС Петербурга.

Ученый-социолог Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина». Аркатов уверен, что он сможет изменить политический ландшафт Северной столицы. Об этом специалист заявил в беседе с iReactor.

«Шугалей может стать депутатом и изменить вокруг себя энное количество депутатов. Постепенно это возможно», — сказал он.

Аркатов уверяет, что именно такие лидеры, как Шугалей, могут на личном примере показать, как нужно быть честным депутатом. Люди будут чувствовать себя ближе к представительной власти.

«Пусть не год и не два, но Шугалей может многое изменить. Главное, чтобы он занимался этим и продвигал свой честный формат жизни в массы», — заключает специалист.

Глава ФЗНЦ прошел плен боевиков в Ливии, но сохранил силу духа и верность России. После освобождения его ждала популярность, о пленении Шугалея было снято два фильма. Многие политологи соглашаются в положительной оценке его перспектив в ЗакСе: Владимир Карасев считает, что у Шугалея высокие шансы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Шугалей может многое изменить»: Аркатов оценил перспективы кандидата «Родины»
выборы петербург аркатов законодательное собрание кандидат партия родина шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru