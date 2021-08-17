Семейство выдр из океанариума Петербурга произвело на свет потомство

Санкт-Петербург, 17 августа. Четыре малыша появились на свет в семействе азиатских выдр Тихона и Фифы, живущих в океанариуме Северной столицы.

С каждым днем малыши становятся более самостоятельными. Однако в течение двух месяцев с момента появления на свет им все равно нужна поддержка родителей. Выдрят постепенно готовят к самостоятельной жизни. В минувший понедельник, 16 августа, они даже получили паспорта.

Сейчас вес каждого зверька составляет не более 450 граммов. Всех малышей чипировали. К тому же специалисты определили пол новых жителей океанариума Петербурга. Трое малышей — это мальчики. Еще одна малышка — девочка, рассказали представители океанариума.

В красноярском зоопарке организовали пир для выдры и ее детенышей. Животных угостили различными мясными блюдами. Воспитанников регионального парка флоры и фауны «Роев ручей» также покормили печенью.