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Партии «Родина» посоветовали восстановить справедливость через суд
Политика
Партии «Родина» посоветовали восстановить справедливость через суд
pexels.com  /  cottonbro

Санкт-Петербург, 17 августа. Партия «Родина» должна добиваться справедливости через суд после снятия с выборов в ЗакС Петербурга, уверен руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Горизбирком отказал политсиле в регистрации на выборы в парламент Петербурга, сославшись на «брак» в подписях избирателей. Однако Клинцевич считает, что настоящая причина отказа кроется в том, что оппоненты партии решили устроить политический скандал.

По мнению Клинцевича, вопрос с участием в выборах партии «Родина» еще не закрыт.

«Вопрос еще будет рассмотрен, решение может поменяться. Это все пустые разговоры, в итоге все будет решаться в соответствии с законом», — отметил политик в комментарии порталу «НьюИнформ».

Также он посоветовал политической силе обращаться в суд, чтобы добиться справедливости.

Ранее Франк Клинцевич высказался о регистрации социолога Максима Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга. По его мнению, избиратели доверяют Шугалею.

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