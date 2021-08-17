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Станция «Технологический институт-1» в Петербурге будет открыта до конца года
Общество
Станция «Технологический институт-1» в Петербурге будет открыта до конца года
Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 августа. Открытие петербургской станции метро «Технологический институт-1» назначено на конец года. Точная дата будет объявлена позже, сообщила пресс-служба метрополитена.

Станция «Технологический институт-1» в Петербурге была закрыта в апреле 2020 года на реконструкцию. В планах строителей был ремонт наклонного хода и замена эскалаторов. Также планировалось увеличение их количества до четырех. Реконструкция должна была закончиться 25 августа, однако ее продлили до четвертого квартала 2021 года.

Заказчиками реконструкции выступают комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Дирекция транспортного строительства. Сроки реконструкции были сдвинуты по причине отсутствия необходимого оборудования для соблюдения транспортной безопасности.

Ликвидацию недостатков на петербургской станции метро «Дунайская» планируют закончить до конца октября. Несмотря на наличие следов плесени и мха, станция не была закрыта и продолжает работать в штатном режиме.

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петербург метро Техноложка
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