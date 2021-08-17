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«Не проживаю в городе»: Пригожин не интересуется вакцинацией в петербургских ресторанах

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:39
Общество
«Не проживаю в городе»: Пригожин не интересуется вакцинацией в петербургских ресторанах
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 17 августа. Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг сообщения о том, что занимается сферой общественного питания в Петербурге.

Журналист издания «Вестник СЗФО» указал на то, что многие организации общественного питания в Петербурге проводят вакцинацию персонала от коронавируса. Пригожина попросили прокомментировать, собирается ли он проводить вакцинацию среди своих сотрудников. В ответ бизнесмен заявил, что не имеет персонала, занятого в сфере общественного питания. 

«Я не имею предприятий общепита в Петербурге, как следствие и персонала. К тому же уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями», — сказал предприниматель.

«Не проживаю в городе»: Пригожин не интересуется вакцинацией в петербургских ресторанах
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

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