«Главное — идти к своей цели»: политолог Соломонов уверен в успехе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 17 августа. Социолог Максим Шугалей имеет жизненный опыт, который может послужить базой для его законотворческой деятельности, считает политолог Владимир Соломонов.

Ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга по пятому одномандатному округу. Политолог Соломонов уверен в успехе Шугалея на выборах и утверждает, что социолог сможет привнести новые идеи, которые преобразят Петербург.

«Главное — идти к своей цели. Тихо, медленно и уверенно. Баллотироваться могут многие, но избирают тех, кто действительно достоин», — подчеркнул эксперт в комментарии «Экономике Сегодня».

Соломонов также напомнил, что Максим Шугалей больше полутора лет провел в ливийском плену. Поэтому социолог однозначно заслуживает уважения.

«Шугалей порядочный человек. Думаю, что люди, которые посмотрели страху в глаза, не могут породить в себе какую-то подлость или корысть», — заключил эксперт.

Ранее политолог Владимир Карасев выразил мнение, что такие депутаты, как Максим Шугалей, нужны обществу. Эксперт надеется увидеть главу ФЗНЦ среди петербургских парламентариев.