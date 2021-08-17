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«Главное — идти к своей цели»: политолог Соломонов уверен в успехе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:48
Политика
«Главное — идти к своей цели»: политолог Соломонов уверен в успехе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 17 августа. Социолог Максим Шугалей имеет жизненный опыт, который может послужить базой для его законотворческой деятельности, считает политолог Владимир Соломонов.

Ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга по пятому одномандатному округу. Политолог Соломонов уверен в успехе Шугалея на выборах и утверждает, что социолог сможет привнести новые идеи, которые преобразят Петербург.

«Главное — идти к своей цели. Тихо, медленно и уверенно. Баллотироваться могут многие, но избирают тех, кто действительно достоин», — подчеркнул эксперт в комментарии «Экономике Сегодня».

Соломонов также напомнил, что Максим Шугалей больше полутора лет провел в ливийском плену. Поэтому социолог однозначно заслуживает уважения.

«Шугалей порядочный человек. Думаю, что люди, которые посмотрели страху в глаза, не могут породить в себе какую-то подлость или корысть», — заключил эксперт.

Ранее политолог Владимир Карасев выразил мнение, что такие депутаты, как Максим Шугалей, нужны обществу. Эксперт надеется увидеть главу ФЗНЦ среди петербургских парламентариев.

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петербург закс шугалей
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