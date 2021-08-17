Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 16:36
16:34
Политика
Дипломат Конаровский объяснил связи России с талибами в Афганистане
16:34
Политика
Талибы пообещали не атаковать американские силы в Афганистане
16:33
Общество
Исследование показало, что видеоигры помогают человеку сбросить лишний вес
16:32
Политика
Посол России в Афганистане Михаил Конаровский рассказал о новых законах «Талибана»
16:31
Происшествия
Талибы забили многодетную мать на глазах у дочери за отказ готовить еду
16:31
Африка
Марокко планирует развить туризм в Западной Сахаре к 2023 году
16:27
Политика
Социолог Шугалей призвал не обращать внимание на заявления ЕС по Афганистану
16:25
Общество
Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате
16:24
Ближний Восток
Беженцы из Афганистана могут усложнить жизнь Евросоюзу
16:24
Происшествия
Google получил штраф на 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент
Все новости

«Общество нуждается в таких депутатах»: политолог Карасев о баллотирующемся в ЗакС Шугалее

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:28
Политика
«Общество нуждается в таких депутатах»: политолог Карасев о баллотирующемся в ЗакС Шугалее
Из личного архива Натальи Шугалей

Санкт-Петербург, 17 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обладает отличными шансами на избрание в ЗакС Петербурга, полагает политолог Владимир Карасев.

Эксперт отметил, что хотел бы видеть таких патриотов, как Шугалей, в парламенте города на Неве. Высокий авторитет среди граждан и узнаваемость ученого-социолога, скорее всего, позволят ему попасть в Заксобрание, полагает Карасев.

«Наше общество давно нуждается в таких депутатах, как Максим», — подчеркнул политолог в комментарии «Народным новостям».

Карасев надеется увидеть главу ФЗНЦ среди петербургских парламентариев. По мнению эксперта, избиратели хотят, чтобы у власти находились честные и справедливые патриоты, которые любят свой город и родную страну. Шугалей сможет принести пользу Северной столице, причем не только в работе по своему профессиональному направлению, заключил политолог.

Ученый-социолог баллотируется в ЗакС от партии «Родина». Главу ФЗНЦ зарегистрировали кандидатом по пятому одномандатному округу.

Многие россияне узнали о Шугалее после его возвращения из Ливии, где его почти два года незаконно удерживали в тюрьме. Политолог Наталья Громова не сомневается, что ливийская история национального героя вызовет доверие у электората.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Общество нуждается в таких депутатах»: политолог Карасев о баллотирующемся в ЗакС Шугалее
петербург родина карасев шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru