Санкт-Петербург, 17 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обладает отличными шансами на избрание в ЗакС Петербурга, полагает политолог Владимир Карасев.

Эксперт отметил, что хотел бы видеть таких патриотов, как Шугалей, в парламенте города на Неве. Высокий авторитет среди граждан и узнаваемость ученого-социолога, скорее всего, позволят ему попасть в Заксобрание, полагает Карасев.

«Наше общество давно нуждается в таких депутатах, как Максим», — подчеркнул политолог в комментарии «Народным новостям».

Карасев надеется увидеть главу ФЗНЦ среди петербургских парламентариев. По мнению эксперта, избиратели хотят, чтобы у власти находились честные и справедливые патриоты, которые любят свой город и родную страну. Шугалей сможет принести пользу Северной столице, причем не только в работе по своему профессиональному направлению, заключил политолог.

Ученый-социолог баллотируется в ЗакС от партии «Родина». Главу ФЗНЦ зарегистрировали кандидатом по пятому одномандатному округу.

Многие россияне узнали о Шугалее после его возвращения из Ливии, где его почти два года незаконно удерживали в тюрьме. Политолог Наталья Громова не сомневается, что ливийская история национального героя вызовет доверие у электората.