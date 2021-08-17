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«Это недоразумение»: Лекарева считает незаконченной борьбу «Родины» за участие в выборах

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:14
Политика
«Это недоразумение»: Лекарева считает незаконченной борьбу «Родины» за участие в выборах
rodina.ru  /  Партия «Родина»

Санкт-Петербург, 17 августа. Избирком Санкт-Петербурга отказал партии «Родина» в регистрации списка кандидатов на выборы в ЗакС. Общественный деятель Вера Лекарева убеждена, что это банальное недоразумение.

Напомним, ЦИК Петербурга объяснил свой отказ «Родине» превышением допустимой нормы поддельных подписей, однако большинство экспертов не согласно с данным объяснением. Они приводят в качестве примера певицу Татьяну Буланову, которая по-прежнему продолжает вести борьбу с несправедливостью. В экспертном сообществе убеждены, что артистка такой величины не нуждается в бракованных подписях, поскольку ей под силу собрать достаточное их количество в своем округе, передает «ПолитЭксперт».

Действительный государственный советник РФ второго класса, эксперт при уполномоченном по правам человека города Москвы, член совета при председателе Совета Федерации Валентине Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского общества Вера Лекарева заявила, что данная ситуация — это банальное недоразумение, спровоцированное предвыборным волнением.

«Может, какие-то неточности юристы допустили, это бывает, все-таки избирательный процесс волнительный. Я надеюсь на хороший исход: не может быть такого, чтобы в одном регионе партия вдруг не смогла разобраться», — отметила общественница.

Она также выразила полную уверенность в том, что «Родина» еще докажет свою состоятельность и получит шанс побороться за право участвовать в выборах в петербургский ЗакС.

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