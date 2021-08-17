Политолог Матвейчев подсказал «Родине», как поступить после снятия с выборов в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 17 августа. Партии «Родина», которой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга, стоит добиваться справедливости через суд, убежден политолог Олег Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что «Родина» является довольно популярной политической силой в России. Сейчас партии нужно оспорить в суде решение горизбиркома об отказе в регистрации на выборах.

«Надо в судах выяснять, где правда, а где неправда», — сказал Матвейчев в комментарии изданию «Политика Сегодня».

Если возникнет необходимость, то «Родина» должна проводить независимые экспертизы, чтобы доказать незаконность решения горизбиркома, заключил политолог.

Ранее журналист Александр Малькевич заявил, что недопуск партии «Родина» до выборов в ЗакС Петербурга произошел из-за несовершенной системы сбора подписей избирателей. Как передавала НСН, политсила займет 13-е место в бюллетене на выборах в Госдуму.