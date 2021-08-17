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Политолог Захаров считает несправедливым отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС
Политика
Политолог Захаров считает несправедливым отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

Санкт-Петербург, 17 августа. Недопуск кандидатов из партийного списка «Родины» до выборов в петербургское Заксобрание является несправедливым решением, полагает политолог Дмитрий Захаров.

Горизбирком Петербурга отказал «Родине» в регистрации на выборы из-за якобы нарушенной процедуры сбора подписей. Захарова, являющегося руководителем «Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив», возмутило такое решение. Эксперт напомнил, что, согласно российскому законодательству, все партии могут участвовать в выборах и работать с населением.

«Я считаю, что партию «Родина» несправедливо сняли с выборов», — подчеркнул политолог.

По мнению Захарова, представители «Родины» должны войти в состав заксобраний регионов, поскольку участие партии поможет решить проблемы и принять важные законы. Эксперт выразил надежду, что горизбирком Петербурга изменит свое решение.

«Такие партии очень нужны. Они поднимают достаточно острые и интересные проблемы», — пояснил Захаров в комментарии «Народным Новостям».

Председатель «Родины» Алексей Журавлев отмечал, что партия намерена оспорить решение городской избирательной комиссии. По его словам, отказ в регистрации провели с грубейшими нарушениями сроков и законодательства. Директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Шамахов считает, что у «Родины» есть шансы опротестовать недопуск к выборам.

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петербург родина захаров политолог
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