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СК сообщил об участившихся случаях нападения на полицейских в Петербурге

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:02
Происшествия
СК сообщил об участившихся случаях нападения на полицейских в Петербурге
mvd.ru

Санкт-Петербург, 17 августа. Следователи заявили о росте количества преступлений в отношении сотрудников МВД России на территории Санкт-Петербурга.

Сотрудники СК сообщили, что только за период с 13 по 15 августа возбуждены четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. Полицейские подверглись нападению во время составления протоколов об административных правонарушениях на территории Кировского, Невского и Пушкинского районов, сообщили ФАН представители ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Всем фигурантам данных уголовных дел избрана мера пресечения. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Ранее голый мужчина напал на полицейского в Таганском районе Москвы, сообщало РИАМО.

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