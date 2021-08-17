Синоптики предупредили о сильных ливнях в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 августа. Ливни, град и гроза прогнозируются в Ленинградской области в ночь на 18 августа, заявили синоптики.

На время грозы желательно воздержаться от поездок на личном транспорте. Непогоду лучше переждать в сухом и теплом помещении. Перед грозой не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в европейской части страны в ближайшие дни. Синоптики смогут пронаблюдать сближение циклона и антициклона.