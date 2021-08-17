«Таким людям место в парламенте Петербурга»: политпсихолог о шансах Шугалея попасть в ЗакС

Санкт-Петербург, 17 августа. Заведующая Лабораторией политической психологии и прикладной политологии Инга Бурикова поддержала Максима Шугалея в стремлении попасть в ЗакС Северной столицы.

Социолог Максим Шугалей зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание от партии «Родина». Многие политические и общественные деятели поддерживают стремление национального героя отстаивать права петербуржцев на уровне ЗакСа. Максим Шугалей будет полезен городу и его жителям, убеждена заведующая Лабораторией политической психологии и прикладной политологии Инга Бурикова.

«Я считаю, что таким людям место в парламенте Санкт-Петербурга должно быть предоставлено. Он честный и открытый человек, реальный практик. Его присутствие в качестве депутата в Заксобрании будет весьма полезно петербуржцам и Петербургу», — заявила собеседница издания «Слово и Дело».

Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева также поддержала Максима Шугалея. В нем хорошо сочетаются ум и патриотизм, отметила она. К тому же социолог хорошо понимает все процессы как внутри России, так и за ее пределами, добавила Макеева.