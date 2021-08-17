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«Людям нужны патриоты»: политолог Марков оценил шансы Шугалея попасть в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:36
Общество
«Людям нужны патриоты»: политолог Марков оценил шансы Шугалея попасть в ЗакС Петербурга
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 17 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей имеет шансы заручиться поддержкой избирателей и стать депутатом ЗакСа Петербурга, уверен политолог Сергей Марков.

Эксперт в беседе с изданием «Политика сегодня» напомнил, что национальный герой провел в «ужасных условиях ливийской тюрьмы» почти два года и прошел через «опыт страданий». По его словам, такие испытания делают человека более «восприимчивым к переживаниям других людей».

«Это, может быть, главное, что людям нужно, — чтобы депутаты, избранники народа были людьми с совестью, которые бы очень хорошо чувствовали проблемы, страдания и боль простых людей, избирателей», — заявил политолог.

В качестве дополнительного плюса Марков обозначил, что социолога знают как избиратели, так и руководители на разных уровнях власти. Таким образом, Шугалей сможет проще «находить общий язык с начальниками» и отстаивать интересы большинства россиян. Также собеседник издания упомянул широкий кругозор кандидата в депутаты ЗакСа и его преданность России.

«Это человек, который, безусловно, патриотических убеждений — он пострадал из-за своих патриотических убеждений. А людям нужны патриоты», — пояснил он.

Глава ФЗНЦ был зарегистрирован кандидатом в депутаты городского парламента по пятому одномандатному округу. Его кандидатуру выдвинула партия «Родина».

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