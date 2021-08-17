«Люди доверяют ему не просто так»: Клинцевич высказался о регистрации Шугалея на выборы

Санкт-Петербург, 17 августа. Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич высказался о регистрации Максима Шугалея на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Клинцевич уверен в кандидатуре Шугалея. Он считает, что социолог — настоящий боец и имеет все самые важные качества, чтобы занимать пост депутата. Об этом говорит доверие избирателей к его персоне. Клинцевич заявил, что у Шугалея хватит сил и ума отстаивать интересы граждан.

«Люди доверяют ему не просто так. Шугалей прошел через трудности. Я сам его поддерживаю и готов отстаивать интересы таких людей, как он», — рассказал Франц Клинцевич порталу NewInform.

Главу Фонда защиты национальных ценностей, социолога Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга. Он выдвинул свою кандидатуру от партии «Родина» по пятому одномандатному округу.

Политолог Алексей Ломов также считает, что Максим Шугалей — настоящий боец. Главное преимущество социолога перед другими кандидатами — это отсутствие наивного взгляда на общество. Ломов уверен, что пребывание в ливийской тюрьме закалило Шугалея.