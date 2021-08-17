Петербуржцам выписали более 130 штрафов за парковку на газонах

Санкт-Петербург, 17 августа. ГАТИ вынесла более 130 постановлений о парковках на газоне в Северной столице. Водителям придется заплатить штрафы.

Для физического лица штраф составляет 3 тыс. рублей. Для юрлиц сумма существенно выше — 150 тыс. рублей. По последним данным, петербуржцы оплатили лишь семь постановлений из более чем 130. Сумма выплат составила 21 тыс. рублей. Всего ГАТИ выписала штрафов на 693 тыс. рублей.

Среди нарушителей специалисты выявили любителей поставить на свои автомобили архивные или чужие номерные знаки. Данные таких автовладельцев направлены в ГИБДД. В целом чаще всего петербуржцы не соблюдают правила парковки на Гончарной и 1-й Советской улицах и Лиговском проспекте.

В Петербурге для юных горожан организовали практикум по ПДД. Мероприятие прошло в парке «Озеро Долгое», расположенном в Приморском районе. Детям рассказали, как правильно закреплять светоотражающие элементы на одежде.