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Почти все павильоны госпиталя для больных COVID-19 в «Ленэкспо» будут законсервированы
Общество
Почти все павильоны госпиталя для больных COVID-19 в «Ленэкспо» будут законсервированы
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Санкт-Петербург, 17 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что временный госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо» будет законсервирован. В рабочем состоянии останется один павильон.

В настоящее время в «Ленэкспо» находятся около 100 пациентов. Ранее там уже был закрыт седьмой павильон. В рабочем состоянии останется только пятый. Также губернатор Петербурга рассказал, что стационары города возвращаются в штатный режим работы.

«На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов», — сообщил Беглов.

Все остальные медучреждения тоже постепенно выводятся из красной зоны, подчеркнул губернатор.

Глава города обратился к петербуржцам с просьбой беречь себя и близких, пройти вакцинацию, не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил spbdnevnik.ru.

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госпиталь коронавирус леэкспо
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