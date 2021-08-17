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«Максим – боец»: политолог Ломов увидел преимущества Шугалея в предвыборной гонке

  /   Обновлено: 17 августа 2021 04:56
Общество
«Максим – боец»: политолог Ломов увидел преимущества Шугалея в предвыборной гонке
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 17 августа. Социолог Максим Шугалей зарегистрировался на выборы в ЗакС. Какое у него преимущество и чего будут ждать избиратели, рассказал политолог Алексей Ломов.

Максим Шугалей, по мнению Алексея Ломова, имеет все шансы заполучить место в парламенте Петербурга. Он стал опытным политиком. А факт его регистрации на выборы указывает на готовность к разным перипетиям, передает «ПолитРоссия».

«Он социолог и в выборах разбирается. Если Максим сдал свои документы и уже зарегистрирован, значит он отлично подготовился», — отметил политолог.

Ключевым преимуществом Шугалея в предвыборной гонке Ломов видит лишенный наивности взгляд на мир. Пребывание в ливийской тюрьме закалило национального героя и дало ему возможность рассмотреть политические и жизненные обстоятельства под другим углом.

«С учетом его непростой судьбы люди от Максима ждут защиты. Защиты в общем понимании этого слова... Он будет сталкиваться с трудностями в дальнейшем. Выборы – это борьба между кандидатами. Все хотят победить, а Максим — боец в этом плане», — заключил Ломов.

Регистрацию на выборы в Законодательное собрание Петербурга считает успехом политолог Мария Коновалова. По ее словам, программа Шугалея составлена из пожеланий жителей округа. Она посоветовала социологу найти свою фишку, которая выделит его на фоне других кандидатов.

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выборы закс шугалей
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