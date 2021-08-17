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Овчарка из России впервые выиграла в итальянском конкурсе «Собачья верность»

  /   Обновлено: 17 августа 2021 01:14
Общество
Овчарка из России впервые выиграла в итальянском конкурсе «Собачья верность»
личный архив Наталья Бабкина

Санкт-Петербург, 17 августа. Девятилетняя немецкая овчарка Волк-Меркурий удостоилась итальянской премии «Собачья верность» за спасение от изнасилования 15-летней девочки.

Идея премии возникла в городе Сан-Рокко-ди-Камольи, который прославился собакой Пуччи, встречавшей и провожавшей школьников от дома до школы на протяжении десяти лет. Пес из России удостоился данной награды впервые.

Служебная овчарка работает в Центре кинологической службы (ЦКС) Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2020 году она помогла в поисках пропавшего подростка. Из стартовых данных у нее была лишь подушка, на которой спала девочка. Волк-Меркурий напал на след и вовремя привел правоохранителей к пострадавшей и напавшему на нее насильнику.

Кроме российского четверолапого в конкурсе участвовали еще 11 собак. Все истории разные, но сходятся они в одном — собаки помогали и спасали людей. Например, пес Ануби спас свою хозяйку от машины, а Джимми защитил 85-летнего мужчину от кабана.

Однако не только собаки готовы на жертвы по отношению к своим хозяевам. Спасти животных от беды готовы и люди, нередко жертвуя собственной жизнью. Так, недавно двое парней из Сочи достали из реки бездомную дворняжку.

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конкурс овчарка собачья верность волк-меркурий
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