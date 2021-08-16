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Рейд по барам на Рубинштейна в Петербурге помог выявить нарушителей
Общество
Рейд по барам на Рубинштейна в Петербурге помог выявить нарушителей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 августа. Бары на улице Рубинштейна в Петербурге были проверены по поручению губернатора Александра Беглова. Итоги проведенной работы прокомментировал политолог Дмитрий Солонников.

Два бара попались на продаже алкоголя без соответствующей лицензии, всего нарушения были выявлены в пяти заведениях. В настоящее время работа этих баров приостановлена по решению Роспотребнадзора. Политолог Дмитрий Солонников напомнил, что все заведения общественного питания Северной столицы должны работать по единым правилам.

«Частные кафе, ресторанчики, им тоже тяжело — это малый и средний бизнес, но они вынуждены иметь кассовые аппараты, проводить белые платежи, а на улице Рубинштейна считают, что это им не надо», — цитирует его издание «Невские Новости».

Расположенные на Рубинштейна бары считают свое положение выше других, считает Солонников. Инициированная Бегловым проверка стала правильным решением, поскольку показала, что маленькие кафе на окраине города и центральные заведения должны одинаково добросовестно соблюдать установленные правила.

Одна из жительниц Петербурга ранее пожаловалась на камеру видеонаблюдения, установленную в уборной одного из баров. Устройство было приклеено к лампе на потолке.

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