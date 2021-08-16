Жители Петербурга помогли задержать насильника-рецидивиста

Санкт-Петербург, 16 августа. Петербуржцы удерживали в Московском районе до приезда наряда полиции мужчину, который подозревается в попытке изнасилования сотрудницы бара и уборщицы.

Согласно предварительным данным, первый случай произошел в ночь на 14 августа. Неизвестный избил сотрудницу бара на проспекте Юрия Гагарина и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Второй инцидент случился спустя сутки. Злоумышленник попытался надругаться над 52-летней уборщицей у дома по проспекту Космонавтов. Однако второй потерпевшей повезло больше, поскольку очевидцы сразу сообщили в полицию и удерживали преступника до приезда правоохранителей.

В данный момент насильник задержан. Полиция уже начала доследственную проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

За развращение и насилие несовершеннолетних сексуально озабоченный 19-летний житель Волгограда ближайшие 20 лет проведет за решеткой. В период с 2018 по 2020 год жертвами педофила стали семь девочек, возраст которых от 11 до 17 лет.