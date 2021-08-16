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Общественник Тамим объяснил, почему Россия должна помочь жителям Афганистана

  /   Обновлено: 16 августа 2021 20:50
Политика
Общественник Тамим объяснил, почему Россия должна помочь жителям Афганистана
 /  forum.awd.ru

Санкт-Петербург, 16 августа. Россия может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации в Афганистане. РФ для многих стран является старшим братом.

Такую позицию высказал председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Эхлас Мохаммад Тамим на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По его мнению, Россия должна помочь жителям исламского государства1. Афганцы боятся вакуума, образовавшегося в результате смены власти, объяснил Тамим.

В ходе мероприятия журналисты «ПолитЭксперта» задали общественнику вопрос о движении «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Эксперт подчеркнул, что члены объединения лишь кажутся мягкими. Под этим поведением они скрывают иные цели.

Общественник Тамим объяснил, почему Россия должна помочь жителям Афганистана
Global Look Press  / Sardar/Xinhua

«Талибы — это люди, которые пытаются показать себя мягкими, нежными, говорят, что все позволят и никого наказывать не будут. Но это они делают, чтобы их признало международное сообщество», — рассказал общественник.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны пришли к выводу о необходимости привлечь Китай и Пакистан к консультациям по событиям в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан тамим
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