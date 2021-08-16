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Политолог Аркатов дал «Родине» совет после снятия партии с выборов в петербургский ЗакС
Политика
Политолог Аркатов дал «Родине» совет после снятия партии с выборов в петербургский ЗакС
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 16 августа. Партия «Родина», которую избирком Петербурга отказался допускать до выборов в ЗакС, должна продолжать добиваться своей цели, считает политолог Иван Аркатов.

Ранее избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала списку кандидатов от «Родины» в регистрации на выборы в местный парламент. В качестве причины было указано, что политсила якобы предоставила огромное количество бракованных подписей.

Политолог Иван Аркатов в свою очередь отметил, что сбор подписей – это слабое место, за счет которого могут снять с выборов практически любую партию. Он призвал «Родину» не сдаваться и добиваться справедливости.

«Инициативы по надбавке к пенсиям были вполне хорошие, вопрос был только в их реализации. Главное сейчас для «Родины» — проверить законность тех или иных действий, стоять на своем. Если партия чувствует за собой силу и уверенность, надо продолжать добиваться своего», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня».

Артист Никита Джигурда, комментируя ФАН решение петербургского избиркома по «Родине», выразил мнение, что на сегодняшний день все хорошие инициативы в российском обществе блокируются эгоистами.

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родина аркатов петербургский закс
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