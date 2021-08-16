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Бастрыкин поручил проверить информацию об изнасиловании 5-летней девочки в Петербурге

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:46
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить информацию об изнасиловании 5-летней девочки в Петербурге
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Санкт-Петербург, 16 августа. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить информацию о возможном насилии в отношении пятилетней девочки.

Как стало известно, в ряде СМИ появилась информация о том, что в правоохранительные органы обратилась жительница Санкт-Петербурга. Женщина заявила, что ее сожитель несколько лет назад совершил преступление против половой неприкосновенности ее дочери, которой на тот момент было пять лет.

В связи с этим глава Следственного комитета России запросил доклад у руководства регионального СКР по существу поступившей информации. Устанавливаются обстоятельства возможного преступления.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования взрыва автобуса в Воронеже под личный контроль.

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Александр Бастрыкин петербург ребенок следственный комитет преступление
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