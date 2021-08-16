Рябцева считает, что Шугалей может создать экономически выгодные для Петербурга программы

Санкт-Петербург, 16 августа. Ученый-социолог Максим Шугалей сможет успешно применить личный опыт на месте депутата петербургского Заксобрания, считает журналистка Леся Рябцева.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) баллотируется в городской парламент от партии «Родина». Шугалея, являющегося уроженцем Ленинграда, зарегистрировали в качестве кандидата по пятому одномандатному округу.

Социолог стал национальным героем и прославился на всю страну после мрачных событий — он более полутора лет находился в ливийском плену. На основе случившегося с главой ФЗНЦ даже сняли художественный фильм «Шугалей», состоящий из нескольких частей.

Через некоторое время после возвращения на родину Шугалей принял решение поучаствовать в выборах, поскольку захотел решать проблемы петербуржцев на городском уровне. Рябцева поддержала это стремление социолога.

«Мне кажется, это как раз такая история, когда профессия находит человека, а не человек — профессию. Личный опыт Максима Шугалея, основанный на абсолютно патриотичном позыве и любви к Родине, может быть хорошим примером того, чем кандидат сможет руководствоваться и какие законы в дальнейшем принимать», — отметила сотрудница СМИ.

По словам журналистки, Шугалея можно считать представителем большой международной политики. Это будет особенно полезно для Петербурга, когда коронавирусные ограничения снимут и границы снова откроются, уверена Рябцева.

«Он мог бы принимать участие в организации каких-либо полезных международных программ, экономически выгодных для региона», — пояснила журналистка в комментарии изданию «Слово и Дело».

Как подчеркнула Рябцева, это вопрос хорошего эмоционального интеллекта, умения выстраивать диалог и понимания разных менталитетов. Поскольку у большинства чиновников этих качеств чаще всего нет, Шугалей может внести здоровое ядро в работу петербургского ЗакСа, подвела итог журналистка.

Политолог Наталья Громова считает, что произошедшее с ученым-социологом в Ливии вызовет отклик у избирателей. По мнению эксперта, именно благодаря этим печальным событиям многие узнали о Шугалее.