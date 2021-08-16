Трех жителей Петербурга доставили в полицию за ночную стрельбу

Санкт-Петербург, 16 августа. Мужчины устроили перестрелку ночью в центре Петербурга. Их доставили в полицию.

Жители Петербурга прошлой ночью обратились в полицию с жалобой на двух мужчин, которые решили устроить стрельбу в центре города. Инцидент произошел на набережной реки Мойки. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 28 и 33 лет.

Стрелков доставили в отделение. Во время досмотра у злоумышленников изъяли пистолет, патроны и гильзы. Пистолет оказался списанным охолощенным оружием. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Некоторое время назад полиция сообщила о шести погибших при стрельбе в английском Плимуте.