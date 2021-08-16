Политтехнолог Большаков объяснил, почему Шугалей достоин победы на выборах

Санкт-Петербург, 16 августа. Социолог Максим Шугалей прошел регистрацию на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Политтехнолог Владимир Большаков рассказал о шансах ученого одержать победу.

Эксперт отметил, что выборы в городе еще не начались, потому что ни один из кандидатов не начал «настоящую работу». Речь идет о рекламных кампаниях. Несмотря на небольшую известность кандидата, рейтинг Максима Шугалея за месяц можно поднять до процента, считает собеседник издания «Политэксперт». А этого хватит для победы на выборах, добавил он.

Политтехнолог подчеркнул, что нужна мощная избирательная кампания вкупе с сильной командой. Он отметил, что ее технология ведения очень важна, но только яркими плакатами не обойтись.

Большаков назвал Шугалея умным, что очень важно в предстоящей работе. Учитывая, что зачастую в Госдуму избираются весьма некомпетентные кандидаты, то у человека «с мозгами и совестью» есть все шансы победить на выборах, резюмировал политтехнолог.

Переводчик Самер Суэйфан, с которым Шугалей перенес почти двухгодичный плен у боевиков в Ливии, назвал ученого героем. По его словам, он не сомневается в успехе социолога на выборах.