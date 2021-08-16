Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 17:42
17:40
Общество
Эко-активисты приведут в порядок поврежденный пожаром Мордовский заповедник
17:39
Экономика
Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
17:38
Экономика
ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
17:38
Общество
Директор СЗИУ РАНХиГС назвал самые популярные специальности у абитуриентов
17:37
Общество
Жены дагестанских военнослужащих получили в 2021 году более 20 млн рублей пособий
17:37
Политика
Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
17:33
Происшествия
Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте
17:33
Общество
Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
17:29
Происшествия
Трех жителей Петербурга доставили в полицию за ночную стрельбу
17:26
Общество
Вассерман: «Моё тело — общее дело. Антипрививочники опасны не только для себя»
Все новости

Политтехнолог Большаков объяснил, почему Шугалей достоин победы на выборах
Политика
Политтехнолог Большаков объяснил, почему Шугалей достоин победы на выборах
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 16 августа. Социолог Максим Шугалей прошел регистрацию на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Политтехнолог Владимир Большаков рассказал о шансах ученого одержать победу.

Эксперт отметил, что выборы в городе еще не начались, потому что ни один из кандидатов не начал «настоящую работу». Речь идет о рекламных кампаниях. Несмотря на небольшую известность кандидата, рейтинг Максима Шугалея за месяц можно поднять до процента, считает собеседник издания «Политэксперт». А этого хватит для победы на выборах, добавил он.

Политтехнолог подчеркнул, что нужна мощная избирательная кампания вкупе с сильной командой. Он отметил, что ее технология ведения очень важна, но только яркими плакатами не обойтись.

Большаков назвал Шугалея умным, что очень важно в предстоящей работе. Учитывая, что зачастую в Госдуму избираются весьма некомпетентные кандидаты, то у человека «с мозгами и совестью» есть все шансы победить на выборах, резюмировал политтехнолог.

Переводчик Самер Суэйфан, с которым Шугалей перенес почти двухгодичный плен у боевиков в Ливии, назвал ученого героем. По его словам, он не сомневается в успехе социолога на выборах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политтехнолог Большаков объяснил, почему Шугалей достоин победы на выборах
выборы госдума политика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru