Житель Санкт-Петербурга выпал из окна коммуналки на пятом этаже

Санкт-Петербург, 16 августа. На Меньшиковском проспекте в Калининском районе из окна пятого этажа выпал мужчина. Пострадавший чудом остался жив.

Сейчас петербуржец находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у пациента переломы, ушибы внутренних органов и гематомы.

Сразу после инцидента правоохранители задержали двоих мужчин 30 и 35 лет и 38-летнюю женщину. Следователи утверждают, что у них есть все основания полагать, что подозреваемые могли поспособствовать несчастному случаю. Решается вопрос о возбуждении дела.

Девочка выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы попасть к друзьям на улицу в обход просьбы матери заняться подготовкой к школе. Сейчас ученица находится в больнице с травмами различной степени тяжести.