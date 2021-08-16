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Житель Санкт-Петербурга выпал из окна коммуналки на пятом этаже

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:13
Происшествия
Житель Санкт-Петербурга выпал из окна коммуналки на пятом этаже
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 августа. На Меньшиковском проспекте в Калининском районе из окна пятого этажа выпал мужчина. Пострадавший чудом остался жив.

Сейчас петербуржец находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у пациента переломы, ушибы внутренних органов и гематомы.

Сразу после инцидента правоохранители задержали двоих мужчин 30 и 35 лет и 38-летнюю женщину. Следователи утверждают, что у них есть все основания полагать, что подозреваемые могли поспособствовать несчастному случаю. Решается вопрос о возбуждении дела.

Девочка выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы попасть к друзьям на улицу в обход просьбы матери заняться подготовкой к школе. Сейчас ученица находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

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полиция проверка травмы выпал из окна калининский район
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