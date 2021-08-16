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Спасатели за час потушили пожар на территории Северного завода в Петербурге
Происшествия
Спасатели за час потушили пожар на территории Северного завода в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 августа. Крыша загорелась на производственном здании в Приморском районе. Борьбу с огнем вели по повышенному рангу.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании на Коломяжском проспекте. Они оперативно выехали на место и установили, что горит крыша производственного здания на территории Северного завода.

На ликвидацию огня было направлено 28 человек личного состава и шесть пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Спасателям удалось полностью потушить пламя менее чем за час. Пострадавших нет.

Тем временем десятки газовых баллонов нашли на месте восьми сгоревших домов в Оренбурге. Они мешали пожарным тушить огонь, разгоревшийся на площади около 1 тыс. кв. м.

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