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Политолог Громова: ливийская история Шугалея вызовет доверие у электората

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:35
Политика
Политолог Громова: ливийская история Шугалея вызовет доверие у электората
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 16 августа. Печальные события в Ливии, произошедшие с социологом Максимом Шугалеем, вызывают отклик у избирателей, считает политолог Наталья Громова.

Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном в 2019 году отправился в Ливию для проведения социологического исследования. Однако россияне были захвачены в плен боевиками группировки RADA. На протяжении более полутора лет они удерживались в частной тюрьме «Митига», контролируемой террористами.

Эта история легла в основу нескольких художественных фильмов. После возвращения Шугалея в Россию партия «Родина» предложила ему возглавить свой список на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.

«Это очень грустная история, и спасибо, что она закончилась хорошо для нашего земляка. Но именно благодаря тем печальным событиям сейчас Максима Шугалея знают многие, о его истории читали либо смотрели кино», — отметила Громова в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Шугалей баллотируется в петербургский парламент по пятому одномандатному округу, к которому относится Калининский район города. Социолог не понаслышке знаком с проблемами местных жителей, так как в свое время учился там. Поэтому он намерен проводить работу со всеми избирателями.

Политолог Владимир Карасев в беседе с ФАН отметил, что победа Максима Шугалея на сентябрьских выборах будет правильной и справедливой.

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