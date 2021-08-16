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Буланова требует признать незаконным решение ТИК об отказе в регистрации на выборах в ЗакС

  /   Обновлено: 16 августа 2021 15:35
Общество
Буланова требует признать незаконным решение ТИК об отказе в регистрации на выборах в ЗакС
Невские Новости

Санкт-Петербург, 16 августа. Певица Татьяна Буланова подала жалобу после отказа в регистрации ее кандидатуры на выборы в парламент Петербурга, сообщил лидер регионального отделения «Родины» Андрей Петров.

Буланова баллотировалась в ЗакС Петербурга, однако ей было отказано в регистрации. Петров рассказал, что артистка требует признать решение ТИК незаконным. Лидер регионального отделения партии «Родина» уточнил, что территориальная избирательная комиссия допустила нарушения и не рассмотрела вовремя вопрос регистрации кандидатуры Булановой.

«Заседание прошло в неустановленные законом сроки», — подчеркнул Андрей Петров.

Ранее певец и композитор Александр Кравцов говорил, что Буланова добьется справедливости на выборах в ЗакС Петербурга. По его словам, в этой ситуации важным фактором является поддержка.

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петербург буланова жалоба
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