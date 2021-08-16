Пенсионеры в Петербурге могут получать зарплату в 150 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 16 августа. Пожилые жители Северной столицы имеют возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. Сейчас в городе доступен ряд предложений с зарплатой больше сотни тысяч рублей.

Такая заработная плата доступна врачу УЗИ и оториноларингологу. Однако работать на этих должностях придется полный день, передают «Невские новости».

Рынок труда всегда заинтересован в высококвалифицированных специалистах, обратил внимание основатель SuperJob Алексей Захаров. Чтобы повысить шансы устроиться на высокооплачиваемую профессию, он рекомендовал возрастным соискателям прежде всего привести в порядок свое резюме.

Если работающий пенсионер уволился с работы, выплаты ему начнут поступать в повышенном размере с учетом индексации. При возобновлении деятельности размер пенсионного пособия не сократится, отметили в ПФР.