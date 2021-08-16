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ФАН узнал, чем владеет задержанный за взятку в Петербурге борец с коррупцией в таможне

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:22
Происшествия
ФАН узнал, чем владеет задержанный за взятку в Петербурге борец с коррупцией в таможне
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 августа. Оперативники ФСБ задержали руководителя службы по борьбе с коррупцией в Северо-западном таможенном управлении. Редакция ФАН выяснила, что находится у него в собственности.

По данным источника, 51-летний Максим Р. владеет четвертью трехкомнатной квартиры в Москве. Дом был построен еще в 1977 году. В Петербурге у него в пользовании служебная квартира на Гагарина.

Также в собственности руководителя службы по борьбе с коррупцией старый автомобиль Mitsubishi. Правоохранители займутся проверкой недвижимости у его родственников.

Таможенник был задержан во время получения крупной взятки. По некоторым данным, фигурант любил спиртное, успехов в борьбе с коррупцией за ним не замечено.

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таможня квартира взятка
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