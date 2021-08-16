Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий

Санкт-Петербург, 16 августа. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в ближайшие несколько часов, заявили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ближайшие часы в городе на Неве серьезно ухудшится погода. В Северной столице ожидаются ливни, грозы и шквальный ветер. Местами его порывы будут достигать 18 м/с, добавили синоптики.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение этой недели в центре Европейской России ожидается теплая и солнечная погода. Дневные температуры в понедельник, по его словам, будут достигать 25–28 градусов тепла, во вторник и среду воздух прогреется до +29.