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Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий

  /   Обновлено: 16 августа 2021 14:17
Общество
Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 16 августа. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в ближайшие несколько часов, заявили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ближайшие часы в городе на Неве серьезно ухудшится погода. В Северной столице ожидаются ливни, грозы и шквальный ветер. Местами его порывы будут достигать 18 м/с, добавили синоптики.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение этой недели в центре Европейской России ожидается теплая и солнечная погода. Дневные температуры в понедельник, по его словам, будут достигать 25–28 градусов тепла, во вторник и среду воздух прогреется до +29.

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