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«Граждане ему доверяют»: Иванов оценил шансы Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:47
Политика
«Граждане ему доверяют»: Иванов оценил шансы Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Фото из личного архива Олега Иванова

Санкт-Петербург, 16 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей может стать политиком всероссийского масштаба. Такого мнения придерживается политолог Олег Иванов.

Ученый-социолог Максим Шугалей единогласным решением избирательной комиссии был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Национальный герой баллотируется от партии «Родина» по пятому одномандатному округу.

Шансы Максима Шугалея победить на выборах в ЗакС оценил политолог Олег Иванов в интервью изданию «НьюИнформ». Собеседник заявил, что Шугалей, являясь главой ФЗНЦ, отстаивает российские интересы и стремится защитить их на международной арене. Имея подобный опыт, социолог может стать грамотным и эффективным депутатом Северной столицы, уверен Иванов.

«У него есть все необходимые качества, чтобы стать востребованным. Граждане ему доверяют, верят в него. Думаю, Шугалей даже может стать политиком всероссийского масштаба», — заключил политолог.

Ранее уникальный опыт Максима Шугалея отметил политик и публицист Федор Бирюков.

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