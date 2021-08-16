«Граждане ему доверяют»: Иванов оценил шансы Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 16 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей может стать политиком всероссийского масштаба. Такого мнения придерживается политолог Олег Иванов.

Ученый-социолог Максим Шугалей единогласным решением избирательной комиссии был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Национальный герой баллотируется от партии «Родина» по пятому одномандатному округу.

Шансы Максима Шугалея победить на выборах в ЗакС оценил политолог Олег Иванов в интервью изданию «НьюИнформ». Собеседник заявил, что Шугалей, являясь главой ФЗНЦ, отстаивает российские интересы и стремится защитить их на международной арене. Имея подобный опыт, социолог может стать грамотным и эффективным депутатом Северной столицы, уверен Иванов.

«У него есть все необходимые качества, чтобы стать востребованным. Граждане ему доверяют, верят в него. Думаю, Шугалей даже может стать политиком всероссийского масштаба», — заключил политолог.

Ранее уникальный опыт Максима Шугалея отметил политик и публицист Федор Бирюков.